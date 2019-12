Uno studio rivela: bere alcol aiuta a parlare lingue straniere

Chi lo ha provato lo sapeva già, ma adesso lo conferma la scienza. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Psychopharmacology, condotto dai ricercatori dell’Università di Liverpool, dell’Università di Maastricht e del King’s College di Londra, bere vino o birra migliorerebbe le capacità di parlare una lingua straniera.

Di primo impatto tendiamo a pensare che l’alcol ci renda meno concentrati, e invece il nuovo studio rivela che bere una bassa dose di alcol, aiuta a sciogliere la lingua e riduce notevolmente l’ansia sociale, aumentando anche la fiducia in se stessi riducendo l’inibizione, il che rende più facile superare l’esitazione e il nervosismo durante la comunicazione con un’altra persona.

L’esperimento è stato condotto su 50 soggetti tedeschi che avevano di recente imparato l’olandese in una università olandese. Divisi in due gruppi dove in uno si beveva alcol e nell’altro no, chi aveva bevuto parlava in maniera più fluida l’olandese. Quindi se vi capita di dover imparare una nuova lingua, potete anche bere un bicchiere di birra ogni tanto per migliorare.