Santo Stefano, lo splendido borgo abruzzese dove affittano case a un prezzo simbolico

Il Comune di Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila, ha lanciato un’iniziativa che ha fatto il giro del mondo, addirittura è arrivata alla CNN. Il borgo abruzzese offre case in affitto a un prezzo simbolico. Il paesino conta appena 115 abitanti, dei quali solo 20 hanno meno di 12 anni.

Nell’articolo firmato da Julia Buckley nella sezione Travel del network americano si legge: “Sapete già come funziona: l’idilliaco villaggio collinare in Italia con una popolazione che invecchia vuole nuova linfa. Normalmente, il passo successivo è vendere case abbandonate per un euro. Ora arriva un affare ancora migliore. Santo Stefano di Sessanio, borgo medievale fortificato in Abruzzo, si offre di pagare le persone disposte a trasferirsi e avviare un’attività lì, e le sosterrà dando loro anche un posto in cui vivere”.

Mentre prima i piccoli centri si stavano svuotando, adesso per il Covid si stanno ripopolando. Per aderire all’iniziativa del Comune abruzzese, i potenziali nuovi abitanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, devono risiedere in Italia o in Europa, ma non nei dintorni di Santo Stefano. Se siete italiani invece vi basta abitare in centri con più di duemila abitanti per aderire.