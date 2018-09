Questo weekend a Milano torna il Salone Internazionale della Canapa 2018

Milano sta per ospitare la seconda edizione del Salone Internazionale della Canapa, dal 28 al 30 settembre, presso l’Officina Ventura (Via Ventura, 14), dalle 10 alle 21. Dopo l’edizione 2017, il Salone ha quintuplicato quest’anno il suo spazio e raddoppiato il numero di espositori divisi in tre zone: industriale, alimentare e grow. “L’edizione 2017 ha raccolto oltre cinquanta espositori distribuiti in 1.006 metri quadrati, in Via Tortona. Per quest’anno, ci sono già 120 aziende e lo spazio della fiera sarà di 4.500 metri quadri”, ha affermato Giuseppe Caruso, organizzatore dell’evento

Nell’area infatti si potranno vedere diverse declinazioni della canapa, come nel settore dei tessuti, edilizia, cosmesi e il settore della plastica si concentrano nella zona industriale dove gli espositori porteranno i loro prodotti e progetti. Il cibo avrà un’area dedicata dove si potrà assaggiare di tutto, dal pane alla pasta, dalla birra al vino, dal caffè al gelato e i dolciumi vari. Nella zona grow, invece, si potrà vedere il meglio della proposta legale con i prodotti per la coltivazione indoor e le marche della cannabis light italiana ed internazionale. Numerosi anche le conferenze e i workshop sul tema.

Ci sarà anche il FuoriSalone della Canapa 2018 in diverse zone della città, in locali, ristoranti e negozi, dove si potranno degustare prodotti e ricette a base di canapa.

QUI trovate il programma del Salone Internazionale della Canapa 2018.