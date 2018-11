Milo Manara collabora con Pornhub per un gioco da tavolo

Pornhub ha collaborato con Milo Manara, uno dei più grandi disegnatori italiani, e con la casa di produzione di Immanuel Casto per lanciarsi nel mondo del gioco da tavolo, con un gioco di carte intitolato “Red Light – A star is Porn”. Il gioco, ideato da Immanuel Casto, si compone di un mazzo composto da 100 carte, 25 illustrazioni originali del maestro Manara raffiguranti ognuna una diversa pornostar.

“È stato davvero interessante e stimolante per me lavorare a questo progetto,” ha detto Manara. “Sono convinto che l’erotismo sia l’energia che permette a tutto il resto di muoversi, e occupa uno spazio molto importante nella vita di ognuno di noi.”

In Red Light – A star is Porn, ogni giocatore (dai 2 ai 6 giocatori) dovrà amministrare la sua casa di produzione di film hard, gestire i contratti e la carriera delle pornostar per creare nuovi capolavori cinematografici e diffondere gioia nel mondo. Il mazzo è composto da 100 carte che comprendono le 25 pornostar, le Carte Evento, gli Awards e i Film.

Dietro l’intero progetto c’è poi la casa di produzione Freak&Chic che ha già lanciato in passato diversi giochi a carattere erotico come Squillo e Witch&Bitch. Red Light – A star is Porn è stato presentato in anteprima durante il Lucca Comics e si può acquistare online sul catalogo di Freak&Chic al prezzo di 19,90 euro.