Lo scivolo d’acqua più lungo al mondo, un chilometro nella giungla

Chiunque è andato, da bambino o da più grande, in un parco acquatico. Cascate, schizzi d’acqua, vasche di tutti i tipi, ma l’attività più divertente è sempre stata lo scivolo d’acqua.

Ed eri più fico se andavi negli scivoli più in alto, quelli più lunghi, quelli dove non c’era fila. Adesso in Malesia è arrivato lo scivolo d’acqua definitivo.

È lungo 1.140 metri e alto 70. Numeri che lo rendono lo scivolo d’acqua più lungo del mondo. E’ la nuova attrazione del parco tematico Escape, nel cuore della giungla dell’isola di Penang, in Malesia appunto.

Prima di questo lo scivolo più lungo era in New Jersey, ed era di 605 metri, aperto nel 2015. Questo batte tutti, aprirà in agosto, la scivolata durerà ben 4 minuti e servirà una funivia per salirci.