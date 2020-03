L’influenza è peggiore per i maschi, lo dice la scienza

L’influenza dei maschi è peggiore di quella delle donne. Lo hanno sempre pensato tutti gli uomini ma non potevano provarlo, adesso è la scienza a dirlo.

I sintomi dell’influenza maschili sono peggiori di quelli femminili, perché? Colpa della carenza di estrogeni, che nelle donne invece giocano invece un ruolo protettivo contro le infezioni.

Lo ha detto uno studio pubblicato sull’American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology specificando che la maggiore sofferenza dell’uomo possa essere reale per via di un fatto molecolare: gli estrogeni che il maschio ha in misura molto minore rispetto alla femmina.

La ricerca ha confermato che gli estrogeni femminili hanno specifiche qualità antivirali, probabilmente per la loro capacità di ridurre il tasso metabolico della cellula, cosa che rallenterebbe la capacità del virus di replicarsi. Estrogeni che sono molto minori nei maschi.

E non solo l’influenza, altri studi avevano già dimostrato che gli estrogeni hanno proprietà antivirali contro l’HIV, Ebola e virus dell’epatite. Insomma sembra proprio che le donne siano più forti e resistenti degli uomini.