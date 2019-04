Le migliori amiche ingrassano insieme, lo dice la scienza

Gli amici condividono tutto, anche la ciccia. A rivelarlo è Harvard, in una ricerca scientifica secondo la quale l’aumento di peso potrebbe avere anche un’origine di tipo “sociale”, oltre agli altri motivi.

Lo hanno rivelato Nicholas Christakis e James Fowler, professori di Medicina di Harvard, autori dello studio pubblicato sulla rivista New England Journal of Medicine. I due studiosi spiegano che se una persona che vive a stretto contatto con noi è in sovrappeso, è più probabile che ingrasseremo anche noi.

12 mila adulti sono stati esaminati per la ricerva: in caso di migliore amico in sovrappeso, la probabilità di ingrassare era del 57%. Mentre scendeva al 40% in caso di un fratello e al 37% nel caso del partner. Un altro dato interessante è che la distanza geografica non riduceva la capacità di influenza e che tra persone dello stesso sesso la connessione è risultata più forte.

Secondo Harvard essere circondati da persone in sovrappeso che hanno la nostra stima rende la condizione più accettabile.