Le birre belghe fanno bene alla salute come lo yogurt

Se lo dice la scienza c’è da crederci. Secondo lo studio condotto da un team dell’Università di Amsterdam, con a capo il professor Eric Claasen, è stato dimostrato come alcune birre siano salutari in quanto ricche di batteri probiotici.

I probiotici sono microrganismi che possono trovarsi o essere aggiunti nei cibi in giuste quantità e che ingeriti, riescono ad arrivare vivi e a proliferare nel nostro intestino.

Claasen ha anche fatto caso che le birre più forti, sopratutto quelle prodotte in Belgio, che hanno un doppio processo di fermentazione durante il quale viene usato un lievito diverso producono acidi in grado di uccidere i batteri potenzialmente nocivi per il nostro intestino. Insomma, ormai è provato, bere alcune tipologie di birra fa bene come lo yogurt, ovviamente senza esagerare e far subentrare altri problemi.