La volpe fashion che ha rubato centinaia di scarpe

C’è un sobborgo vicino a Berlino che ha avuto a che fare con un ladro di scarpe, che si intrufolava nelle abitazione e faceva incetta di ciabatte, sandali, sneakers. Un mistero, nessuno degli abitanti del luogo ha mai sospettano, né visto, nessuno.

L’arcano si è svelato una sera che un cittadino ha colto il malvivente sul fatto. Christian Meyer ha visto una volpe che si allontanava dall’abitato con un paio di infradito azzurre in bocca. Sì, avete capito bene, una volpe! L’ha seguita nel bosco e ha scoperto il bottino: nella sua tana ha trovato centinaia di calzature, tutte rosicchiate.

La volpe alla moda ha scatenato l’ilarità di tutti e le foto che la ritraggono con le scarpe in bocca che in poche ore sono diventate virali in tutto il mondo.