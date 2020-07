In Irlanda riaprono i pub, un uomo beve 42 birre in un’ora e mezzo

Finito il lockdown, in Irlanda in questi giorni hanno riaperto i pub. Nel locale del Darnley Lodge Hotel ad Athboy, nella contea di Meath, un uomo è andato a festeggiare, realizzando un vero e proprio record: in circa un’ora e mezza, infatti, è riuscito a consumare ben 42 birre e due bicchieri di Coca Cola, oltre a un sostanzioso pranzo composto da due zuppe e una porzione di fish and chips.

La notizia ha fatto il giro del mondo perché su Twitter un dipendente del pub ha pubblicato lo scontrino come prova dell’impresa di questo cliente.

In realtà, non si ha la certezza che l’uomo fosse solo ma considerando che in Irlanda vige ancora il divieto di assembramenti, è abbastanza improbabile che il protagonista di questa storia fosse in compagnia di 40 amici. Tutto fa pensare, insomma, che questo cliente abbia deciso di recuperare tutte insieme le birre che non aveva bevuto durante la quarantena.