Gli M&m’s Nutella renderanno il mondo un posto migliore

Gli M&m’s sono quei cioccolatini colorate che ci accompagnano in ogni occasione. Cinema , viaggi, scuola, lavoro gli M&m’s vanno bene in ogni occasione e dopo averli visti in versione fondente e ripieni di caramello ora arrivano con un ripieno simile a Nutella. Che dire? Siamo forse nell’Eden del cioccolato?



“Il settore sta cambiando ei gusti dei consumatori si stanno evolvendo, continuiamo a riconoscere e ad anticipare la domanda”, ha dichiarato Allison Miazga-Bedrick, senior brand director, per il nuovo sapore di crema alla nocciola. “Siamo entusiasti di offrire questo nuovo sapore con colori e divertimento, in un modo che solo le M & M possono”.

C’è però una brutta notizia: Gli M&m’s Nutella non saranno disponibili prima del 2019…un attesa lunghissima per chi è impaziente di mangiare queste prelibatezze.