Giappone, i cerbiatti riposano sotto i ciliegi in fiore

Nara è famosa in tutto il mondo per essere un posto pieno di cervi e cerbiatti selvatici, i turisti arrivano da ovunque per farsi le foto con gli animali.

Adesso il parco pubblico di Nara, che per chi non lo sapesse è in Giappone, con il lockdown ha preso delle sembianze uniche.

Infatti il parco, che ospita più di 1200 tra cervi e cerbiatti, è stato cornice di una vera e propria rivoluzione, in cui gli animali si sono riappropriati dei loro spazi. C’è un video che gira in cui un fotografo giapponese ha testimoniato il fenomeno. Una scena magica.