Arriva in Abruzzo la cena sospesa nel vuoto sul Gran Sasso

L’Abruzzo non smette mai di stupire, il Wyoming d’Italia, uno dei posti più belli della penisola ma allo stesso tempo uno dei meno turistici. Impensabile ai giorni d’oggi.

E quando gli abruzzesi decidono di strizzare l’occhio al turismo lo fanno sempre in grande stile, come l’iniziativa di Prati di Tivo. Nella stazione sciistica vicino Teramo sarà possibile infatti cenare sulla cabinovia che va verso il Corno Piccolo, sul Gran Sasso.

Uno spettacolo che si potrà assaporare ad agosto, il 3, il 10, il 24 e il 31. Un’occasione unica per scoprire le montagne abruzzesi in notturna, per vedere dall’alto il Parco Nazionale, i monti della Laga e guardare ancora oltre, al mare verso Pescara e San Benedetto del Tronto.

Le cabine dell’impianto diventeranno un ristorante, ognuna può ospitare quattro persone, ogni serata può contenere 70 persone, è obbligatoria la prenotazione.

Il servizio inizia alle 19:30 con un antipasto e a seguire primo e secondo che si mangiano mentre gli impianti portano le persone in quota. Dolce e caffè invece saranno serviti alla Madonnina, 2000 metri di altezza. Il tutto per un costo davvero abruzzese: 50 euro, incredibile, una cosa del genere in Francia costerebbe 300 euro. Per info potete andare su pratiditivo.it e discoverpratiditivo.it

Foto di Porta Vescovo, fonte Gist.it