Airbnb lancia il giro del mondo in 80 giorni

C’è stata la notte al Louvre e i tre mesi di “Italian Sabbatical” a Grottole. Adesso arriva il giro del mondo in 80 giorni. 4500 euro a persona, tutto incluso per 12 settimane, dall’Inghilterra all’Islanda passando per 18 paesi di tutti i continenti. Solo 4 posti a disposizione.

Il viaggio inizia e finisce a Londra, come quello di Jules Verne. Dal Regno Unito si in Romania, poi Uzbekistan, Egitto, Giordania, Etiopia, Kenya, Nepal, Bhutan, Thailandia, Cina, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti, Ecuador, Cile e Islanda. Si passa in Transilvania, nelle piramidi egizie, safari in africa, a vedere le tartarughe alle Galapagos. Tutto incluso nel prezzo, voli, hotel, spostamenti, pasti, si parte il 1 settembre e si torna il 19 novembre.

L’importo sarà devoluto all’organizzazione Malala Fund, per il sostegno alle giovani donne che vivono in condizioni di povertà, guerra e discriminazione, come le rifugiate siriane e le ragazze nigeriane fuggite da Boko Haram. Le prenotazioni sono già aperte.