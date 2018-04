Per 30 anni quest’uomo ha fotografato amorevolmente le sue piantine

Il coltivatore e fotografo Mel Frank ha coltivato la cannabis nel corso degli ultimi 30 anni, sviluppando una vera esperienza nel settore. Su questa attività, Frank ha anche scritto il primo manuale di coltivazione di erba, “Marijuana Grower’s Guide Deluxe”, nel 1978, che ha rotto il silenzio riguardo a quello che era il mondo segreto della crescita delle piante, e ha fornito un manuale per botanici, fumatori, e botanici fumatori.

Oltre a condividere la sua vasta conoscenza della disciplina, Mel Frank ha anche documentato la sua passione per la marijuana attraverso la fotografia. Una maniera per tenere da conto la crescita delle sue piante e la coltivazione, ma ora gli scatti rappresentano anche un documento per registrare quelli che sono stati decenni di attività illegali. Una selezione delle fotografie di Mel Frank sta per essere rivelata al pubblico come parte di una nuova mostra, intitolata “When We Were Criminals”, che si terrà dal 28 aprile al 9 giugno 2018 al M + B Foto di Los Angeles. Eccone alcune:

