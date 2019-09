Il villaggio dei Puffi esiste davvero ed è in Italia

Noi Puffi siam così, chi non li vedeva da piccolo? Beh, il villaggio esiste ed è in Italia. Precisamente si trova nei boschi di Bardineto, in provincia di Savona, in Liguria: è proprio qui, infatti, che tra gli anni ’60 e ’70 fu costruito questo piccolo agglomerato di casette a forma di fungo.

A progettare il bellissimo borgo fu Mario De Bernardi, un appassionato di lavori in muratura e un esperto di funghi, prodotti tipici di queste zone della Liguria. Il posto si può visitare ma senza entrare nella case-fungo, essendo abitazioni private.

“È nostra intenzione effettuare una importante manutenzione e pulizia delle abitazioni e del terreno – hanno dichiarato i proprietari infastiditi dall’arrivo di troppi turisti – probabilmente una parte potrà essere dedicata anche alla presenza di turisti, ma per ora è e rimane privata”.