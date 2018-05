Il video di ‘This is America’ ma rifatto con Pippo Franco

Il video di ‘This is America’ di Childish Gambino, nome d’arte di Donald Glover, in poche settimane ha causato molta discussione, e ha fatto riflettere gli Stati Uniti e il resto del mondo riguardo alla sua simbologia, che chiama in causa i problemi del suo Paese.

Ora un utente di YouTube, nocoldiz, ha realizzato una nuova versione del video, una dal gusto più italiano, e sicuramente altrettanto ricca di simbologia – basta solo saperlo decifrare. L’utente ha infatti “rifatto” il video di ‘This is America’ con spezzoni di video di Pippo Franco. Eccolo a voi, scegliete quale delle due versioni preferite.