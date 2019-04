E’ uscita la birra alla vagina

La birra è l’alcolico più bevuto al mondo, nel 2016 la quantità di birra venduta/bevuta è di circa 180 miliardi di litri. Una recente stima di vendita, solo in Italia, conta circa 55milioni di litri, un record secondo le statistiche degli anni passati.

La notizia è stata riproposta qualche giorno fa da varie testate giornalistiche; in realtà l’idea di produrre questa birra balenò nelle menti di due produttori polacchi nel 2016. il suo nome è “The order of Yoni” ovvero “L’ordine della vagina”, un nome piuttosto imperativo, se vogliamo anche un pò fetish.

Una delle menti, Wojciech Mann, ha così spiegato come ha avuto questa bizzarra idea: “Circa 7 anni fa ero seduto a bere birra belga, mi chiedevo perchè avesse un sapore così acido. Dopo qualche ricerca ho scoperto che quel gusto era dato dai batteri lattici, gli stessi presenti nella vagina umana, da li è partita l’idea“

Sostanzialmente la birra viene prodotta attraverso la coltura di batteri vaginali. Vengono prelevati con un tampone sterile ginecologico e portati in laboratorio. Dall’azienda fanno sapere che questo tipo di prodotto, non ha il sapore e/o odore di vagina, ma piuttosto cattura l’essenza della “donna ideale”. La modella che si è prestata è una giovane donna della Rep. Ceca, ma si stanno vagliando altre modelle per cercare di realizzarne più varianti possibili.

Ma non basta essere una bella donna, devono condurre una vita sessuale tranquilla, ad esempio una ragazza avvenente che fa la escort non viene presa in considerazione e, nel caso in cui, dovesse mentire ed essere scoperta verrebbe multata di migliaia di euro.