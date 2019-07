Questi uomini accarezzano la pancetta alcolica come le donne incinte

Avere bambini è la cosa più bella del mondo, ma anche bere birra non è male. Diventare madre e mettere alla luce tuo figlio è una gioia infinita, ma anche una bella bionda fresca dopo il lavoro ti rende immortale.

Le madri si fanno spesso fotografare accarezzando la pancia con dentro il bambino, un gesto di amore e tenerezza che viene immortalato spesso. Per questo una marca di birra tedesca, la Bergedorfer Bier, ha deciso di scambiare le pance da mamme con le pancette da birra.

Infatti la birra, oltre a darti molta felicità come la gravidanza, ti fa anche lei gonfiare la pancia, per questo la pancetta alcolica è spesso chiamata pancetta da birra.

In questa campagna uomini di tutte le età posano in mutande mentre coccolano la pancetta da birra imitando le donne incinte. Perché gli uomini alla loro pancetta alcolica ci tengono, lo slogan è invece Brewed with love, chapeau.