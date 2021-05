Un abruzzese e la sua passione per gli hobbit: ecco cosa sta creando

Il pasticciere abruzzese Nicolas Gentile da qualche anno ha deciso di trasformare e rivoluzionare il territorio vicino a Chieti nella sua più grande passione del fantasy: la saga de Il Signore degli Anelli.

Già da anni realizzava per Bucchianico, la sua cittadina di poco più di 5mila abitanti, degli eventi a tema, ma solo da poco ha avuto la grande illuminazione: per prima cosa, anche l’Italia può vantare di una sua Terra di mezzo con monti, foreste e castelli, e questa coincide con l’Abruzzo, e poi che Bucchianico ha tutte le carte regole per essere la perfetta ambientazione della saga tolkieniana.

Non solo infatti la natura magica che circonda Bucchianico, ma anche lo stile di vita degli abitanti assomiglia tantissimo a quello degli hobbit.

Nicolas ha quindi acquistato un terreno a Bucchianico per costruire la sua casa hobbit. Somiglia ad una sorta di bungalow, di circa venti metri quadrati, e ricorda quello di Bilbo Beggins. Inizialmente quel terreno doveva essere il suo Locus amoenus dove rifugiarsi dalla vita quotidiana: ignorava che la sua Contea stava già nascendo.