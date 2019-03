Se sei “in sbatti” lo è anche il tuo gatto, lo dice la scienza

Se siete persone che hanno problemi a gestire lo stress, state attenti a prendere un gatto: secondo una recente richiesta i felini tendono a sviluppare dei disturbi comportamentali se i padroni sono persone nevrotiche.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori delle Università di Lincoln e di Nottingham Trent: gli studiosi hanno esaminato il comportamento di oltre 3mila gatti e dei relativi padroni e a quanto pare i risultati sarebbero molto simili a quelli ottenuti dagli studi su genitori e figli. Se i genitori sono persone nevrotiche, spesso i figli tendono ad avere problemi di salute oltre che una scarsa qualità di vita; così i felini che hanno padroni nevrotici rischiano più di altri di sviluppare problemi comportamentali o anche altri disturbi, come ansia, aggressività, obesità e altre patologie.

Per fortuna la bella notizia è che questa correlazione tra padroni e gatti vale anche per gli aspetti positivi: le persone più sensibili e serene hanno gatti più tranquilli ed estroversi. La cosa buffa è che molto spesso per scherzare si dice, dei cani come dei gatti, “è uguale al padrone”. Adesso lo dice anche al scienza.