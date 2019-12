Il santuario del Molise che sembra un castello delle fiabe

Le valli dei castelli nel mondo sono tante, ci sono i castelli della Baviera, famosi in tutto il mondo per il loro stile architettonico, i celebri e romantici castelli della Loira, più radical chic.

Ci sono i castelli imperiosi della Normandia, ma anche quelli italiani. In Italia in una regione insolita c’è un castello che non conoscono tante persone ma che sembra uscito da una fiaba. E’ il santuario di Maria Santissima Addolorata a Castelpetroso.

Il posto è incastonato in una valle verdeggiante, e d’inverno è avvolto dalle nevi bianchissime. Forse è ancora più suggestivo dei castelli proprio perché non lo è, è un santuario, più austero ma più spirituale. Una delle tante chicche italiane che nessuno conosce, ed è forse anche quello il bello.

Foto: Località Italiane