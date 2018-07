San Pellegrino Terme: la città fantasma dell’acqua San Pellegrino

San Pellegrino è un’icona dello stile di vita italiano, il marchio più elegante di acqua frizzante al mondo, sinonimo di lusso, cucina raffinata e la “Dolce Vita”.

Uno dei suoi primi ammiratori fu presumibilmente Leonardo da Vinci, che visitò la fonte in Lombardia per assaggiare l’acqua “miracolosa” della città. Sembrerebbe ironico, allora, che il luogo di nascita dell’acqua frizzante, San Pellegrino Terme, un tempo parco giochi per i ricchi e famosi, oggi sembri piuttosto una città fantasma decadente.