Una ricerca ha confermato che gli uomini maturano dopo i 40 anni

Che gli uomini maturino più tardi rispetto alle donne in età puberale si sapeva, ma anche da adulti? Adesso è la sceizna a dirlo. Molte donne ne erano già convinte, adesso c’è il riscontro scientifico: diversi recenti studi, infatti, confermano che gli uomini maturano davvero dopo le donne.

Per esempio l’Università di Oxford ha provato che gli uomini maturano esattamente 11 anni dopo le donne: i cambiamenti che avvengono nel cervello umano non si verificano nello stesso momento per i maschi e per le femmine e, nel caso dei primi, pare che la piena maturazione della connettività strutturale arrivi solo dopo i 40 anni.

Invece l’Università di Valencia, invece, ha provato che le atrofie cerebrali sono maggiori negli uomini rispetto alle donne. I ricercatori hanno esaminato 1379 donne e 1565 uomini di età compresa tra i 9 mesi e i 95 anni: da questa analisi, è emerso che gli uomini invecchiano precocemente ma, poiché l’ipotalamo e il volume delle strutture cerebrali delle donne è superiore, ciò vuol dire che loro maturano prima, più o meno intorno ai 30 anni, mentre gli uomini intorno ai 40.

La scienza quindi conferma che tutte le prese in giro e gli aggettivi come “ragazzino” che le donne danno quotidianamente agli uomini, sono giustificati.