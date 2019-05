Notting Hill compie 20 anni

Era il 13 maggio 1999 usciva al cinema una delle commedie più romantiche di sempre: “Notting Hill”, del regista Roger Micheal. Il film fece innamorare milioni di persone in tutto il mondo e ancora oggi continua a far sognare i cinefili più romantici.

La storia è quella di William (Hugh Grant), un uomo divorziato che vive nel famoso quartiere londinese di Notting Hill, dove gestisce un negozio di libri di viaggio sulla Portobello Road. Un giorno, entra Anna Scott (Julia Roberts), star del cinema che compra un libro da lui, ci scambia quattro chiacchiere e se ne va. Grazie ad un successivo “incidente”, Will riuscirà ad invitare Anna a casa sua e da quel momento Cupido ci metterà inevitabilmente lo zampino, ma ne succederanno di tutti i colori.

L’alchimia tra Hugh Grant e Julia Roberts è una delle colonne portanti dell’intero progetto. I due protagonisti sono l’anima del film e danno vita insieme a situazioni imbarazzanti che ci hanno fatto emozionare e morire dal ridere. A dare un valore aggiunto alla commedia,inoltre, è la pluripremiata colonna sonora, curata dal grande Trevor Scott e trascinata dal singolo “When you say nothing at all“. In“Notting Hill” c’è tutto questo e anche di più, grazie anche alla fotografia eccezionale di Michael Coulter e alle scenografie di Stuart Craig che hanno saputo incorniciare alla perfezione gli eventi surreali e i personaggi.

Era un vero e proprio “Cenerentolo” imbranato che dopo 20 anni ancora è un’icona. Quell’anno Notting Hill ha incassato quasi 364 milioni di dollari ed ha ricevuto 3 nomination ai Golden Globe. Sono passati 20 anni e ancora non ci siamo stancati di riguardarlo.