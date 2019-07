Non bisogna trattenere i peti perché fa male, lo dice la scienza

Le cosiddette puzzette non sono buona educazione, le flatulenze non sono pubblicamente accettate, farle in presenza di altre persone è malcostume.

Se è così per il galateo non lo è per la scienza. Liberarsi dai gas intestinali è necessario, danno dolori addominali e intestinali, e non vanno trattenuti perché potrebbero causare lesioni all’intestino.

Lo dice uno studio medico recente, le necessità “maleducate” come i peti in presenza di altre persone spesso sono necessarie. Magari ci si può scusare o andare un attimo in bagno ma bisogna espletare i bisogni di questo tipo.

Per questo la scienza ci dice “Petate, petate come se non ci fosse un domani perché è tutta salute”.