In Molise case vacanze gratis per favorire il turismo, boom di richieste da tutto il mondo

Travolti da un inaspettato successo: in neanche 24 ore la provocazione ‘Vieni in vacanza in Molise , ti diamo la casa gratis’, è scoppiata tra le mani degli amministratori di San Giovanni e dei dirigenti dell’associazione ‘Amici del Morrutto’.

Per chi è proposto questo ‘bando free turistico’? Per chi non è molisano, per chi non ha parenti molisani e per chi non ha nessuna proprietà immobiliare in Molise. Per chi vuole innamorarsi del Molise.

Telefonate da Irlanda, Francia, Spagna, Polonia, Ucraina, prenotazioni da Trieste, Ragusa, Genova, Bologna ecc. Quaranta soggiorni nelle case gratuite del borgo, da sabato a sabato, silenzio, aria pulita, virus free, cibi strepitosi – tipo la frecassea, un trionfo di carni di gallinella in brodo, coratella e agnello, formaggio, tutto infilato al forno – campagna infinita e un nome, il Molise, in grande rimonta.

“Ci stanno chiamando giornali e tv, qualcuno voleva già venire ma l’iniziativa partirà dal prossimo 4 luglio”, spiega Stefano Trotta, presidente dell’associazione.