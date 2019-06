Le sculture degli scherzi di Tom & Jerry

Tom & Jerry sono un punto di riferimento per molte generazioni di bambini, un cartone antico ma anche moderno, senza età. Chi non si è mai imbattuto in una replica su qualche canale, in cui qualcuno finiva sempre male?

Sono stati inventati nel 1940 da Hanna e Barbera, sono diventati in poco tempo il gatto e il topo più famosi del mondo, a simboleggiare l’eterna rivalità. Le puntate erano un continuo di scherzi reciproci che valevano il potere dell’uno sull’altro.

Scherzi, burle, disavventure, incidenti, disgrazie, ma senza farsi mai troppo male. Adesso queste scene sono diventate sculture. L’artista giapponese Taku Inoue ha deciso di scolpire quei momenti, in cui il gatto o il topo (soprattutto il povero Tom) cadono in trappola e il loro corpo diventa un’altra cosa, da non provare a casa altrimenti c’è da farsi male. I nerd nostalgici del mondo sono già impazziti.