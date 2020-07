In Cilento arrivano le vacanze a due euro al giorno

Anche se a fatica, finalmente siamo entrati nel pieno dell’estate! Si sa, quest’anno è andata così e dobbiamo arrenderci (quasi tutti) all’idea di non poter sbocciare all’Ushuaia di Ibiza.

Ma a venirci incontro si è subito proposto il Comune di San Mauro la Bruca in provincia di Salerno che, per far ripartire il turismo, offre vacanze da due euro al giorno fino al 30 settembre in una struttura in piazza monsignor Pasquale Allegro.

Una settimana assolutamente low cost immersi nel paradisiaco Cilento dove si incontrano storia e natura, la cui unica prerogativa è di arrivare provvisti di lenzuola, cuscini e coperte.

Un’ultima dritta prima di partire: questa proposta valida fino ad esaurimento posti è rivolta a coppie di maggiorenni italiani e stranieri non residenti in Campania e senza parenti nei dintorni, per cui verificate di non avere qualche lontano zio sperduto in zona!