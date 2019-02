Case a 1 euro nel borgo disabitato di Sambuca di Sicilia, boom di richieste da tutto il mondo

Un antico borgo disabitato e poche possibilità di rinascita. Come fare? Questo è quello che si sono chiesti gli amministratori di Sambuca di Sicilia, paesino in provincia di Agrigento, uno dei borghi più belli d’Italia. Allora la giunta ha pensato di mettere in vendita le case più antiche e malridotte al prezzo, simbolico, di 1 euro. Con la promessa però che vengano ristrutturate dai nuovi proprietari.

Sembraba un’impresa impossibile e disperata e invece il comune è stato sommerso di richieste da tutto il mondo: dall’Inghilterra al Giappone, dall’Olanda agli Stati Uniti. Alcuni hanno già preso l’aereo e sono già lì per vedere le case.

“Avevamo bisogno di ripopolare il nostro borgo e abbiamo pensato a questa iniziativa. Abbiamo ricevuto più di 100 mila mail” ha dichiarato il sindaco Leo Ciaccio. L’obiettivo dell’iniziativa e ripopolare il borgo e salvarlo dall’abbandono, ma anche renderlo più accogliente con case nuove. L’unico obbligo per i compratori a un euro è infatti di ristrutturarle. Anche su questo però ci sono delle agevolazioni, infatti per i nuovi proprietari ci saranno agevolazioni fiscali.

“Chi interviene per la ristrutturazione di un immobile e spende, ad esempio, 20 mila euro il 50 per cento lo recupera con detrazioni fiscali dello Stato in cinque o dieci anni, in funzione della casistica. Il restante 50 per cento lo recupera a Sambuca non dovendo versare tributi comunali fino a un massimo di 7 anni. Il recupero viene effettuato anche su altri immobili: chi deve pagare, ad esempio, Imu per altre case a Sambuca non lo farà nell’ambito di quella somma” ha spiegato l’assessore comunale all’Urbanistica. Noi ci stiamo facendo un pensierino.