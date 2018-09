In questo bar di Seoul sembra di stare dentro un fumetto

In Corea del Sud, a Seoul, esiste un bar incredibile, in cui si ha l’illusione di trovarsi all’interno di un fumetto in bianco e nero. Si tratta del Cafe Yeonnam-dong 239-20. Mobili, pareti e pavimenti sono stati trasformati in oggetti bidimensionali, con tanto di linea di contorno. Anche le tazze, i piatti e le posate sembrano disegni in 2D.

Il design monocromatico è ispirato al famoso programma televisivo coreano W di Lee Jong-suk e Han Hyo-joo, in cui i personaggi si trovano tra “due mondi”: il mondo reale e un mondo fantastico all’interno di un fumetto.

Aperto nel luglio del 2017, il nome del locale, Yeonnam-dong 239-20, è anche il suo indirizzo, situato nel famoso distretto Yeonman-dong.