Arrivano le Crocs gotiche con borchie e spunzoni

Già la versione normale delle Crocs non è proprio il paio di scarpe più elegante del mondo. Eppure milioni di persone in tutto il mondo le usano per stare in casa in completo relax.

Ma chi pensa agli Emo o ai Gotic quando si tolgono le loro scarpe borchiate per rilassarsi a casa? La Crocs ha pensato anche a loro e in loro aiuto viene l’invenzione probabilmente più terribile degli ultimi anni: le Crocs gotiche.

Sono calzature in gomma, di colore nero, presentano delle modifiche strutturali quali catene, spunzoni, borchie e rendono l’estate dei nostri fratelli oscuri più fashion che mai. I sandali super cattivi sono stati creati dall’Instagrammer Garbage Boy insieme al compare Lhommeboy. Non sono affiliati in alcun modo alla Crocs, fanno le modifiche e le vendono a 220 euro su Etsy.