Arrivano le creme spalmabili Twix, Bounty e M&M’s

La Nutella ha cominciato, la Pan Di Stelle ha proseguito e rilanciato le creme spalmabili: adesso arrivano anche Twix, Bounty e M&M’s.

Per adesso sono distribuite in Inghilterra a 2 sterline a vasetto da 200 grammi. Regno Unito come sempre capitale del junk food, è infatti il primo posto dove sono state distribuite.

Ma non vi preoccupate, tra poco arriveranno in tutto il mondo, inclusa l’Italia. Per chi le vuole qui e ora si possono ordinare su Amazon.

Non solo Mulino Bianco a far concorrenza alla inconfondibile Nutella targata Ferrero, con la crema Pan di Stelle, arriva Mars che con la sua palette di creme da oggi sbaraglia tutti con l’imbarazzo della scelta. Dal Mars al Bounty agli M&M’s.

Ormai ci sono di tutti i gusti: la crema Bounty al sapore di cocco e cioccolato al latte. La cream Twix che mischia cioccolato, biscotto e caramello e la M&M’s che ha lo stesso gusto dei cioccolatini croccanti e colorati con squisite noccioline.