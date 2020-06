200 mila euro per restare al Sud e aprire un’attività, bando esteso agli under46

“Resto al Sud” è il progetto che stimola la nascita di nuove attività imprenditoriali dei giovani del Mezzogiorno, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Rispetto al decreto iniziale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale che estende l’incentivo, oltre che alle imprese, anche agli under 46 e ai liberi professionisti possessori di partita iva.

Ben 1,25 miliardi di euro sono stati messi a disposizione per finanziare il turismo, ma anche attività legate alla ristorazione, ai piccoli trasporti, all’agricoltura, allevamenti, cultura e tanti altri.

Fino a 200 mila euro a testa per aprire un’attività al sud, e rimanere nella propria terra. Per partecipare non bisogna avere un lavoro a tempo indeterminato, ne bisogna esser titolare di altre attività e neanche aver beneficiato di altre iniziative negli ultimi 3 anni. Non ci sono scadenze. Il 35% è a fondo perduto e il 65% è restituibile in 8 anni, garantito dallo Stato.