Non perderti l’OPENING PARTY dei MAGAZZINI GENERALI con i Red Axes e i Detroit Swindle

Venerdì 12 ottobre inizia la nuova stagione clubbing dei Magazzini Generali di Milano con un grande OPENING PARTY lungo una notte. Un evento unico a ingresso gratuito fino alle ore 00.30 (previa registrazione).

Headliners dell’evento saranno RED AXES artisti di Tel Aviv, accompagnati da DETROIT SWINDLE. La line up dell’evento mostra la direzione artistica che Magazzini Generali seguirà per questa nuova stagione, mantenendo il taglio underground, con artisti internazionali, che ha sempre contraddistinto lo storico locale milanese.

Lo show musicale rappresenta solo una parte dell’evento. il 12 ottobre infatti sara’ la giusta occasione per mostrare le innovazioni tecniche del club: un soundsystem completamente rinnovato a partire da d&b audiotechnik e 20 nuovi stage lights che si aggiungono al sistema già presente.

RED AXES (Life & Death)

Due amici, macchine, pozioni e una passione incondizionata per la musica, il suono e il dancefloor. Stanno ridefinendo il suono di una città, quella in cui sono nati: Tel Aviv attraverso influenze muscicali impensabili aprendo nuovi spettri e introducendo il mondo a una nuova ondata di ritmi lenti legati al suono house e garage. Red axes è un progetto nato in una band post-punk chiamata “Red Cotton” che si trasformò in seguito. il loro suono pervaso di spochedleia e rappresenta la nuova frontiera della musica dance elettronica sperimetalmente pop.

DETROIT SWINDLE ((Heist Recordings)

Il duo olandese composto da Lars Dales & Maarten Smeets hanno diffuso la maggior parte della loro musica attraverso la loro etichetta Heist Recordings e hanno rapidamente guadagnato popolarità grazie alle loro prime pubblicazioni come “The Wrap around” e “The Break up”. il loro secondo album “High Life” uscito da pochi mesi e stato accompagnato un tour mondiale. A Milano a febbraio hanno gia segnato un sold out. Il loro show è imperdibile!

Apertura porte: 23:00

Orari show: 23:00-05:00

Prezzi:

fino alle 00.30 con accredito via email free entry

dalle 00.30 10 euro