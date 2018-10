Netflix: in arrivo il Pinocchio dark di Guillermo Del Toro

Dopo l’oscar il regista messicano non si ferma più e continua anche la collaborazione con NEtflix! E’ in arrivo infatti una versione dark e in stop motion firmata dal regista messicano.

Del Toro curerà la promozione e la sceneggiatura di questo nuovo Pinocchio e dichiara il suo amore per la fiaba così: “Nessuna forma d’arte mi ha tanto influenzato nella vita quanto l’animazione e nessun personaggio ha avuto un legame emotivo con me tanto profondo quanto Pinocchio. Nella nostra storia Pinocchio è un’anima innocente con un padre menefreghista che si perde in un mondo che non comprende a pieno. Si imbarca così in un viaggio straordinario che lo porterà ad avere una comprensione profonda delle azioni di suo padre e del mondo reale. Voglio fare questo film da sempre“.