Apre in Cina il Disneyland dei Panda

Una notizia bomba per tutti gli amanti dei Panda. Non sarà ne uno zoo ne una riserva, ma un vero e proprio parco tematico. Una specie di Disneyland dedicato ai Panda. A svilupparlo sarà lo studio d’architettura Sasaki, e si chiamerà Chengdu Panda Reserve, una struttura enorme suddivisa in tre macro-aree che sorgerà nel cuore del Sichuan, la provincia della Cina celebre anche per essere l’habitat naturale del panda gigante.

Ad aprire per primo sarà il Beihu Panda Park, un centro in cui i visitatori potranno entrare in contatto con il mondo dei panda, da quelli rossi a quelli giganti, vedendoli da molto vicino e imparando a conoscerli. La seconda area sarà la Dujiangyan Panda Wilderness, e sarà soprattutto dedicata alla ricerca: accanto al Giant Panda National Park, servirà agli scienziati per rimettere in libertà i giovani animali nati in cattività e abituarli alla loro nuova vita.

Il terzo sito, e ultimo, sarà il Longquanshan Panda Village, un centro educativo in cui turisti e visitatori potranno scoprire la cultura e la storia del Sichuan e di Chengdu, passando per le tradizioni gastronomiche e ovviamente il legame diretto con il panda. Le previsioni dicono che la riserva potrà ospitare ogni anno oltre 20 milioni di visitatori.