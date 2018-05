Amazon Prime ha annunciato una serie tv sulla vita di Diego Armando Maradona

Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming della società americana, ha annunciato in questi giorni la realizzazione di una nuova serie tv ispirata alla vita del calciatore argentino Diego Armando Maradona. Prodotta dalla BTF Media, la serie tv, che ancora non ha un titolo ufficiale, ha l’obiettivo di ripercorrere la vita di Maradona dalla sua infanzia in Argentina fino ai grandi successi sportivi, raccontando il personaggio e l’uomo.

Il focus sarà sul percorso che lo ha portato a diventare uno dei migliori calciatori del mondo e il suo ruolo fondamentale nel portare la nazionale argentina alla vittoria nei Mondiali del Messico (1986), nonché quello decisivo che ha reso la SS Napoli una delle squadre italiane più importanti degli anni Ottanta con la vittoria di due scudetti, una Coppa Italia, la Coppa Uefa e la Supercoppa italiana.

“Ci sono pochi giocatori la cui notorietà supera i confini generazionali e geografici”, ha affermato Brad Beale, il vicepresidente delle acquisizioni di Amazon Prime. “Maradona è un nome conosciuto in tutto il mondo e le imprese della sua carriera sono ancora adesso considerate tra i momenti più importanti della storia del calcio”.