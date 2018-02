I droni sfilano sulla passerella di Dolce e Gabbana alla Fashion Week

Ieri, 25 febbraio, Dolce e Gabbana hanno presentato la collezione Autunno Inverno 2018 2019 del al Metropol di Milano. Ma proprio appena cominciato lo show c’è stata una sorpresa che ha spiazzato i presenti:

La sfilata di Dolce e Gabbana alla Fashion Week di Milano si è aperta con canti religiosi (prima dello show), suono di campane e il cancello della chiesa Fashion Devotion che si apre davanti al pubblico. I due sono riusciti a spiazzare gli spettatori: prima dei modelli infatti sono arrivati i droni che hanno “sfilato” con le borse del brand che volano lungo la passerella. Il mondo della robotica e della tecnologia è arrivato sulle le passerelle: solo poche settimane fa, alla New York Fashion Week, la modella Irina Shayk aveva sfilato per Philipp Plein in compagnia di un robot alto più di due metri.

Ecco un altro video delle borse che sfilano sorrette dai droni durante la sfilata Dolce & Gabbana alla Milan Fashion Week Autunno Inverno 2018 2019.

